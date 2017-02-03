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Космическая организация NASA опубликовала красочный снимок Юпитера в высоком разрешении.
В Симферополе, водитель маршрутки повёл себя не позволительно по отношению к инвалиду.
В отношении 50-летнего жителя Тетюшского районе РТ Андрея Пьянова возбуждено уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти».
На 7-е февраля в Татарстане запланирован «День сдачи ЕГЭ родителями» нынешних выпускников. Главное мероприятие уже по традиции состоится в Казани.
Несколько часов назад на 1145-м километре международной трассы «Байкал» в Нижнеиншагском районе Красноярского края случилось очередное смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.
Новый премиальный немецкий седан BMW 5-Series уже начал массово собираться в России, а в салонах официальных дилеров нашей страны он появится уже в марте нынешнего года.
Официальная презентация новой «заряженной» Skoda Octavia RS 245 состоится на предстоящем международном автосалоне в Женеве.
Популярный немецкий кроссовер Volkswagen Touareg нового поколения заметили фотошпионы на дорожных испытаниях в условиях заснеженной трассы.
Серийное производство следующего поколения популярного внедорожника BMW X3 начнется уже в августе, а первые «живые» экземпляры появятся у дилеров осенью текущего года.
Американская корпорация Apple продолжает создавать и регистрировать уникальные разработки для того, чтобы делать свои устройства еще более совершенными и качественными.
Эпидуральная анестезия для рожениц с татуировками на пояснице крайне опасна, поэтому врачи стали отказываться от такого вида анестезии для рожениц.
Американская мебель особо не отличается от европейской, но все же существуют некоторые особенности, которые присущи лишь...Читать полностью
Естественная вентиляция в частном доме, как правило, не справляется с возрастающими нагрузками. Причиной тому служит отсутствие...Читать полностью
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