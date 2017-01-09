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На открывшемся автосалоне в Детройте представлена самая долгожданная новинка от компании Audi.
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Сегодня состоялся первый учебный день в большинстве школ на Урале. В одной из них 12-летний мальчик, завтракая с одноклассниками, случайно проглотил вместе с апельсином швейную иглу.
Дебют кроссовера, который предложат россиянам, состоялся в рамках автосалона в Детройте.
Сегодня утром на горячую линию экстренных служб Москвы поступило сообщение о курьезном случае: нетрезвая девушка выпала из окна и повисла на дереве.
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