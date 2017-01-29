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Появление восьмого поколения популярного немецкого хетчбэка Volkswagen Golf состоится лишь через пару-тройку лет, но первые фотографии ожидаемой новинки появились уже сегодня.
Британский автопроизводитель Land Rover, проводя заключительные дорожные тесты новой модели кроссовера Sport Coupe, готовит его к скорой официальной премьере.
Сегодня около 12 часов дня на перекрестке между улицами Большая Октябрьская и Городской Вал произошло ДТП между легковым автомобилем BMW и «Газелью» скорой помощи.
Полиция в Татарстане разыскивает мужчину и женщину, которые совершили кражу у пожилых людей на сумму в 475 тысяч рублей.
В результате произошедшего на время было приостановлено движение трамваев.
Водитель иномарки, не справился с управлением и влетел в грейдер.
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Американская мебель особо не отличается от европейской, но все же существуют некоторые особенности, которые присущи лишь...Читать полностью
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