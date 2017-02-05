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Samsung создала новый смартфон и скоро его представит
05.02.2017 - Иван Бахарев Samsung создала новый смартфон и скоро его представит

Дата старта продаж новинки пока неизвестна, однако уже сейчас объявлено, что новая модель смартфона получит название Samsung Galaxy C5 Pro.

Geely готовит четвёртое поколение седана Emgrand 7
05.02.2017 - Мария Николаева Geely готовит четвёртое поколение седана Emgrand 7

На китайских ресурсах появились снимки нового поколения седана Geely Emgrand 7, это уже будет четвертая генерация модели.

Два человека погибли в двойном ДТП на трассе «Тюмень-Омск»
05.02.2017 - Мария Николаева Два человека погибли в двойном ДТП на трассе «Тюмень-Омск»

На автодороге 4 февраля столкнулись автомобили Great Wall и Mitsubishi Lancer.

Микроавтобус и легковушка столкнулись в Архангельске, погибли два человека
05.02.2017 - Мария Николаева Микроавтобус и легковушка столкнулись в Архангельске, погибли два человека

Смертельная авария случилась накануне поздно вечером около перекрестка Окружного шоссе и улицы Луговая.

В Калининграде детская коляска стала причиной пожара в пятиэтажке
05.02.2017 - Мария Николаева В Калининграде детская коляска стала причиной пожара в пятиэтажке

На место выезжали сразу 13 пожарных и две единицы техники.

В Петербурге в ДТП с грузовиком погиб один человек
05.02.2017 - Мария Николаева В Петербурге в ДТП с грузовиком погиб один человек

Автокатастрофа произошла утром в воскресенье в Пушкинском районе Петербурга.

В Жигулевске водитель устроил ДТП, оставив людей без газа
05.02.2017 - Мария Николаева В Жигулевске водитель устроил ДТП, оставив людей без газа

Инцидент был зафиксирован в воскресенье, когда водитель не справился с управлением и въехал в газопровод.

Елена Темникова показала сексуальное фото с автоматом
05.02.2017 - Мария Николаева Елена Темникова показала сексуальное фото с автоматом

Снимок, опубликованной на странице певицы в Инстаграме, является скриншотом из нового клипа.

Lenovo Tab3 7 Plus появился в продаже по цене от €110
05.02.2017 - Мария Николаева Lenovo Tab3 7 Plus появился в продаже по цене от €110

Рынок планшетов после «бума» стал показывать значительное падение.

Моника Беллуччи опубликовала «голое» фото с черной икрой на теле
05.02.2017 - Мария Николаева Моника Беллуччи опубликовала «голое» фото с черной икрой на теле

Довольно пикантный снимок актриса опубликовала в социальной сети.

В Новой Москве вертолетом эвакуировали пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом
05.02.2017 - Мария Николаева В Новой Москве вертолетом эвакуировали пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано сегодня 5 февраля днем.

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