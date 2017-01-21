- Появились первые изображения самого быстрого и дорогого внедорожника Bugatti
- Археологи выяснили, что древние египтяне хоронили детей в горшках не из-за бедности
- Ученые: Соя — причина бесплодия у женщин
- Медики: женщины не делают аборт, если надо далеко ехать
- Над поверхностью Марса уфологи обнаружили летающее НЛО
- Ученые выяснили, когда на Земле родилась любовь
- В Бухаресте около 40 человек пострадали во время пожара в элитном ночном клубе
- Эксперты NASA создали уникальный самозатачивающийся нож
- Ученые определили главные причины преждевременного старения женщин
-
Доллар США59,6697
-
Евро63,7272
В 2017 году мировой общественности компания Subaru продемонстрирует новое поколение популярного в России кроссовера XV.
Мировые аналитики провели исследование самых популярных автомобилей С-класса на мировом рынке.
Второе поколение автомобиля было замечено в виде тестового мула на европейских дорогах.
В пятницу в Сибае произошло наглое ограбление алкомаркета. Неизвестный в маске и вооружённый битой ворвался в магазин и ограбил его забрав с собой ящик дорого виски.
По-настоящему жуткий инцидент произошел в одной из квартир Новосибирска, где 19-летняя мать по имени Юлия сломала своему новорожденному сыну плечо.
29-летняя певица украинского происхождения Настя Каменских снова заинтриговала тысячи своих фанатов мужского пола, сфотографировавшись в купальнике прямо под водой.
Странную и поистине шокирующую находку обнаружили сотрудники полиции в заброшенном здании в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вечером 20 января.
Авария со смертельным исходом произошла сегодня в утренние часы на Таллинском шоссе неподалеку от места пересечения с Анинским шоссе.
Руководство южнокорейской компании Samsung, наконец, открыла завесу тайны, касающуюся постоянных взрывов и возгораний уже изъятого с продажи планшета Galaxy Note 7.
Экс-участница легендарного «золотого» состава группы «ВИА-Гра» Надежда Мейхер-Грановская рассказала о том, что у нее полностью отказали ноги, и она практически не может нормально ходить.
В базе данных GFXBench бал замечен будущий планшет Nokia, который будет иметь огромный экран.
Американская мебель особо не отличается от европейской, но все же существуют некоторые особенности, которые присущи лишь...Читать полностью
Защитные бортики в кроватку популярный на сегодня аксессуар у мам и пап, который также называют бамперами, защитой, «охранкой»....Читать полностью
О нашем сайте
«Газета DAILY». Первый деловой таблоид.
В разделе «Блоги» публикуются материалы, где выражена позиция автора, которая может не совпадать с мнением редакции. В каждом материале указана ссылка на первоисточник — на страницах «Газеты DAILY» указанный контент публикуется дословно.
Возрастная категория сайта 18+.
- Обнародованы новые подробности о следующем поколении кроссовера Subaru XV 2018
- Появились первые изображения самого быстрого и дорогого внедорожника Bugatti
- ТОП-10 самых популярных автомобилей С-класса на мировом рынке
- Вторая генерация Renault Captur в кузове Renault Clio замечена на тестах
- В Сибае будущий жених в маске и с битой ограбил алкомаркет