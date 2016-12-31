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В Черемшанском районе Татарстана «Нива» насмерть сбила пешехода
31.12.2016 - Иван Бахарев В Черемшанском районе Татарстана «Нива» насмерть сбила пешехода

Вечером 30 декабря на 69-м километре трассы Азеево – Черемшан – Шентала в Черемшанском районе республики Татарстан произошло ДТП со смертельным исходом.

Командир взвода ДПС уволен за инцидент в аэропорту Казани
31.12.2016 - Иван Бахарев Командир взвода ДПС уволен за инцидент в аэропорту Казани

В ближайшее время МВД по республике Татарстан вместе с прокуратурой и СК рассмотрит ситуации, когда сотрудникам полиции необходимо и правомерно применять оружие.

Стала известна российская цена на флагманский смартфон Xiaomi Mi5S
31.12.2016 - Иван Бахарев Стала известна российская цена на флагманский смартфон Xiaomi Mi5S

Сегодня в России вдвойне знаменательный день – начались продажи нового флагманского смартфона Xiaomi Mi5S.

Стала известна дата выхода в продажу нового поколения BMW 5-Series в России
31.12.2016 - Иван Бахарев Стала известна дата выхода в продажу нового поколения BMW 5-Series в России

Несколько часов назад генеральный директор немецкого концерна BMW Group объявил о том, что седьмое поколение популярного седана 5-Series появится в России в марте 2017 года.

На трассе М-7 в Татарстане столкнулись 10 автомобилей
31.12.2016 - Иван Бахарев На трассе М-7 в Татарстане столкнулись 10 автомобилей

Вечером 30 декабря в Елабужском районе Татарстана, на трассе М-7 произошло массовое ДТП с участием сразу 10-ти автомобилей.

Опубликованы первые подробности про новое поколение Skoda Rapid
31.12.2016 - Иван Бахарев Опубликованы первые подробности про новое поколение Skoda Rapid

Сегодня утром руководство чешской компании Skoda решило обрадовать российских автолюбителей свежими новостями касаемо обновления модели Rapid.

Стало известно имя сына Виторгана и Собчак
31.12.2016 - Иван Бахарев Стало известно имя сына Виторгана и Собчак

Совершенно случайно актер Максим Виторган рассекретил в своем Instagram настоящее имя его общего с Ксенией Собчак сына.

В Сети появились технические характеристики iPhone 8
31.12.2016 - Иван Бахарев В Сети появились технические характеристики iPhone 8

Авторитетный американский ресурс DigiTimes опубликовал сегодня первую информацию о технических характеристиках будущего флагмана от Apple – iPhone 8.

Метро Москвы опробует круглосуточный режим работы в Новый год
31.12.2016 - Иван Бахарев Метро Москвы опробует круглосуточный режим работы в Новый год

Министерство транспорта и руководство столичной подземки сообщает о том, что сегодня впервые в истории метро будет работать в круглосуточном режиме.

Двое детей погибли в страшном ДТП на Ставрополье
31.12.2016 - Иван Бахарев Двое детей погибли в страшном ДТП на Ставрополье

Сегодня утром на трассе Будденовск – Арзгир в Ставропольском крае произошло жесткое ДТП с участием отечественного автомобиля «ВАЗ-21099», в котором находились двое детей.

Блогер Божена Рынска считает 86% россиян «дрянным народом»
31.12.2016 - Иван Бахарев Блогер Божена Рынска считает 86% россиян «дрянным народом»

Бывшая журналистка, а ныне блогер Божена Рынска вновь дала весомый повод для возмущения, назвав граждан России «дрянным народом».

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Виды выставочных стендов Блоги Виды выставочных стендов

Если вы планируете принимать участие в выставке или презентации, следует задуматься, каким образом вы будете продвигать свои...

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Особенности обеспечения безопасности детей Статьи Особенности обеспечения безопасности детей

В силу возраста и специфики восприятия внешнего мира дети очень уязвимы, и задача взрослых – защитить их от всех возможных...

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