- Ученые нашли на Марсе живого вооруженного солдата (ФОТО)
- Ученые: Солнце поглотит Землю через 4 миллиарда лет
- Ученье объяснили, как образовалась Антарктида
- Ученые доказали существование темной материи
- В Китае начали производить экологически чистые сталь и чугун по секретной технологии
- Таяние ледников в Арктике грозит миру небывалыми заморозками
- Ученые: хороший сон служит залогом качественного секса для женщин
- Ученые узнали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
- Ученые: на рост человека влияет генетика
-
Доллар США59,3137
-
Евро63,8156
Дата старта продаж новинки пока неизвестна, однако уже сейчас объявлено, что новая модель смартфона получит название Samsung Galaxy C5 Pro.
На китайских ресурсах появились снимки нового поколения седана Geely Emgrand 7, это уже будет четвертая генерация модели.
На автодороге 4 февраля столкнулись автомобили Great Wall и Mitsubishi Lancer.
Смертельная авария случилась накануне поздно вечером около перекрестка Окружного шоссе и улицы Луговая.
На место выезжали сразу 13 пожарных и две единицы техники.
Автокатастрофа произошла утром в воскресенье в Пушкинском районе Петербурга.
Инцидент был зафиксирован в воскресенье, когда водитель не справился с управлением и въехал в газопровод.
Снимок, опубликованной на странице певицы в Инстаграме, является скриншотом из нового клипа.
Рынок планшетов после «бума» стал показывать значительное падение.
Довольно пикантный снимок актриса опубликовала в социальной сети.
Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано сегодня 5 февраля днем.
Американская мебель особо не отличается от европейской, но все же существуют некоторые особенности, которые присущи лишь...Читать полностью
Современная доставка грузов предусматривает достойные возможности для успешного выполнения поставленной задачи. Обращаясь к...Читать полностью
О нашем сайте
«Газета DAILY». Первый деловой таблоид.
В разделе «Блоги» публикуются материалы, где выражена позиция автора, которая может не совпадать с мнением редакции. В каждом материале указана ссылка на первоисточник — на страницах «Газеты DAILY» указанный контент публикуется дословно.
Возрастная категория сайта 18+.