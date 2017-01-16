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У дороги в Тульской области найден скелет пропавшего летом мужчины
16.01.2017 - Иван Бахарев У дороги в Тульской области найден скелет пропавшего летом мужчины

Возле проселочной дороги в Тульской области случайные прохожие обнаружили разложившийся труп неизвестного мужчины.

На Урале отец напоил трехлетнего сына алкоголем
16.01.2017 - Иван Бахарев На Урале отец напоил трехлетнего сына алкоголем

Страшный инцидент произошел в городе Еманжелинск Челябинской области, где пьяный мужчина напоил собственного 3-летнего сына пивом.

В сети появился список самых ожидаемых автомобилей 2017 года
16.01.2017 - Иван Бахарев В сети появился список самых ожидаемых автомобилей 2017 года

Группа авторитетных автомобильных аналитиков составила новый объективный рейтинг самых ожидаемых автомобилей, выход которых в продажу запланирован на 2017 год.

Анастасия Стоцкая рассказала о беременности
16.01.2017 - Иван Бахарев Анастасия Стоцкая рассказала о беременности

Известная российская певица Анастасия Стоцкая в своем Instagram сегодня официально сообщила о своей беременности.

KIA выпустит новый малолитражный кроссовер Stonic
16.01.2017 - Иван Бахарев KIA выпустит новый малолитражный кроссовер Stonic

Новое наименование на днях зарегистрировала южнокорейская компания KIA, которое, по предположениям аналитиков, станет названием новой модели кроссовера.

В Москве автомобилист сбил детскую коляску с младенцем
16.01.2017 - Иван Бахарев В Москве автомобилист сбил детскую коляску с младенцем

Вчера вечером на Бескудниковском бульваре произошло жесткое ДТП, участниками которого стали грузовик и легковушка. Силой удара легковой автомобиль откинуло на коляску с ребенком на тротуаре.

Страшное ДТП в Нижегородской области: три человека погибли на месте
16.01.2017 - Иван Бахарев Страшное ДТП в Нижегородской области: три человека погибли на месте

Сегодня около 3-х часов дня на загородной трассе в Нижегородской области произошло жесткое столкновение двух автомобилей с летальным исходом.

В Пермском крае пьяный отчим ударил кулаком по голове грудного ребенка
16.01.2017 - Иван Бахарев В Пермском крае пьяный отчим ударил кулаком по голове грудного ребенка

Очередные страшные последствия безмерного употребления алкоголя проявились в Пермском крае, где нетрезвый мужчина избил не только свою жену, но и маленькую грудную девочку.

На Кубани диджей убил подростка кухонным ножом
16.01.2017 - Иван Бахарев На Кубани диджей убил подростка кухонным ножом

В прошлую пятницу в поселку Зорька Новокубанского района Краснодарского края произошло зверское убийство подростка в местном доме культуры.

Террорист ИГИЛ совершил нападение на московский банк
16.01.2017 - Иван Бахарев Террорист ИГИЛ совершил нападение на московский банк

Дерзкое ограбление коммерческого банка «Home Credit» в Москве произошло еще в декабре прошлого года, однако известно о нем стало только сегодня.

Первый в мире триллионер должен появиться через 25 лет
16.01.2017 - Иван Бахарев Первый в мире триллионер должен появиться через 25 лет

Компания Oxfam, главная сфера деятельности которой – подсчет и анализ социального неравенства в мире, назвала срок, когда появится первый в мире триллионер.

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