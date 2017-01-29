В Китае бесстрашный посетитель поплатился жизнью, забравшись в зоопарке к тиграм в вольер

Из-за тумана в Индии на трассе столкнулось 30 автомобилей

В Китае бесстрашный посетитель поплатился жизнью, забравшись в зоопарке к тиграм в вольер

Журналисты НТВ в Макеевке попали под обстрел

В Лондоне мер города назвал указ Трампа о мигрантах «позорным и жестоким»

В штате Техас зафиксировали гигантскую стаю птиц, атакующих автомобили на трассе (фото)

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