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Вечером 30 декабря на 69-м километре трассы Азеево – Черемшан – Шентала в Черемшанском районе республики Татарстан произошло ДТП со смертельным исходом.
В ближайшее время МВД по республике Татарстан вместе с прокуратурой и СК рассмотрит ситуации, когда сотрудникам полиции необходимо и правомерно применять оружие.
Сегодня в России вдвойне знаменательный день – начались продажи нового флагманского смартфона Xiaomi Mi5S.
Несколько часов назад генеральный директор немецкого концерна BMW Group объявил о том, что седьмое поколение популярного седана 5-Series появится в России в марте 2017 года.
Вечером 30 декабря в Елабужском районе Татарстана, на трассе М-7 произошло массовое ДТП с участием сразу 10-ти автомобилей.
Сегодня утром руководство чешской компании Skoda решило обрадовать российских автолюбителей свежими новостями касаемо обновления модели Rapid.
Совершенно случайно актер Максим Виторган рассекретил в своем Instagram настоящее имя его общего с Ксенией Собчак сына.
Авторитетный американский ресурс DigiTimes опубликовал сегодня первую информацию о технических характеристиках будущего флагмана от Apple – iPhone 8.
Министерство транспорта и руководство столичной подземки сообщает о том, что сегодня впервые в истории метро будет работать в круглосуточном режиме.
Сегодня утром на трассе Будденовск – Арзгир в Ставропольском крае произошло жесткое ДТП с участием отечественного автомобиля «ВАЗ-21099», в котором находились двое детей.
Бывшая журналистка, а ныне блогер Божена Рынска вновь дала весомый повод для возмущения, назвав граждан России «дрянным народом».
Если вы планируете принимать участие в выставке или презентации, следует задуматься, каким образом вы будете продвигать свои...Читать полностью
В силу возраста и специфики восприятия внешнего мира дети очень уязвимы, и задача взрослых – защитить их от всех возможных...Читать полностью
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