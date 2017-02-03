Благодаря ДНК в Татарстане раскрыли преступление 2008 года

Сегодня мимо Земли пролетит астероид размером с двухэтажный автобус

Британские ученые в 2020 году отправятся в Антарктиду за метеоритами

Ученые: к 2050 году на Земле наступит Ледниковый период

На трассе «Киев-Чоп» произошло крупное смертельное ДТП с участием пяти грузовиков

Последние новости России Все новости