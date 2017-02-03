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NASA показало высококачественный снимок Юпитера
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NASA показало высококачественный снимок Юпитера
03.02.2017 - Мария Николаева NASA показало высококачественный снимок Юпитера

Космическая организация NASA опубликовала красочный снимок Юпитера в высоком разрешении.

В Симферополе водитель маршрутки намеренно зажал автоматической дверью инвалида
03.02.2017 - Мария Николаева В Симферополе водитель маршрутки намеренно зажал автоматической дверью инвалида

В Симферополе, водитель маршрутки повёл себя не позволительно по отношению к инвалиду.

Татарстанец осуждён к обязательным работам за оскорбление сотрудника полиции
03.02.2017 - Иван Бахарев Татарстанец осуждён к обязательным работам за оскорбление сотрудника полиции

В отношении 50-летнего жителя Тетюшского районе РТ Андрея Пьянова возбуждено уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти».

Родители казанских выпускников смогут сдать ЕГЭ
03.02.2017 - Иван Бахарев Родители казанских выпускников смогут сдать ЕГЭ

На 7-е февраля в Татарстане запланирован «День сдачи ЕГЭ родителями» нынешних выпускников. Главное мероприятие уже по традиции состоится в Казани.

Страшная автокатастрофа в Красноярском крае: погибла женщина с 5-летним ребенком
03.02.2017 - Иван Бахарев Страшная автокатастрофа в Красноярском крае: погибла женщина с 5-летним ребенком

Несколько часов назад на 1145-м километре международной трассы «Байкал» в Нижнеиншагском районе Красноярского края случилось очередное смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.

BMW 5-Series нового поколения появится на российском рынке в марте, объявлены цены
03.02.2017 - Иван Бахарев BMW 5-Series нового поколения появится на российском рынке в марте, объявлены цены

Новый премиальный немецкий седан BMW 5-Series уже начал массово собираться в России, а в салонах официальных дилеров нашей страны он появится уже в марте нынешнего года.

Skoda опубликовала характеристики самой мощной Octavia
03.02.2017 - Иван Бахарев Skoda опубликовала характеристики самой мощной Octavia

Официальная презентация новой «заряженной» Skoda Octavia RS 245 состоится на предстоящем международном автосалоне в Женеве.

На дорожных тестах замечен новый Volkswagen Touareg (ФОТО)
03.02.2017 - Иван Бахарев На дорожных тестах замечен новый Volkswagen Touareg (ФОТО)

Популярный немецкий кроссовер Volkswagen Touareg нового поколения заметили фотошпионы на дорожных испытаниях в условиях заснеженной трассы.

BMW объявила дату начала продаж BMW X3 нового поколения в России
03.02.2017 - Иван Бахарев BMW объявила дату начала продаж BMW X3 нового поколения в России

Серийное производство следующего поколения популярного внедорожника BMW X3 начнется уже в августе, а первые «живые» экземпляры появятся у дилеров осенью текущего года.

Apple запатентовала внешний аккумулятор для Apple Watch
03.02.2017 - Иван Бахарев Apple запатентовала внешний аккумулятор для Apple Watch

Американская корпорация Apple продолжает создавать и регистрировать уникальные разработки для того, чтобы делать свои устройства еще более совершенными и качественными.

Медики отказываются обезболить рожениц с татуировками над ягодицами
03.02.2017 - Мария Николаева Медики отказываются обезболить рожениц с татуировками над ягодицами

Эпидуральная анестезия для рожениц с татуировками на пояснице крайне опасна, поэтому врачи стали отказываться от такого вида анестезии для рожениц.

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