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8 одновременно – в Ростовской области на трассе «Дон» произошло крупное ДТП
01.02.2017 - Илья Круглей 8 одновременно – в Ростовской области на трассе «Дон» произошло крупное ДТП

В Ростовской области столкнулось 8 автомобилей, причины до сих пор устанавливаются.

В Екатеринбурге иномарка попыталась «соревноваться» с трамваем
01.02.2017 - Илья Круглей В Екатеринбурге иномарка попыталась «соревноваться» с трамваем

Противостояние иномарки и трамвая в Екатеринбурге закончилось победой последнего.

Учёные в России создадут связь без помех
01.02.2017 - Илья Круглей Учёные в России создадут связь без помех

Российские учёные в скором времени создадут уникальную связь, полностью исключающую помехи.

Фотошпионы сфотографировали новый Hundai Veloster во время тест драйва
01.02.2017 - Илья Круглей Фотошпионы сфотографировали новый Hundai Veloster во время тест драйва

В интернете появились свежие фото нового Hundai Veloster, который испытывали в пустыне.

Эксперты предсказывают выход ещё более новой PlayStation
01.02.2017 - Илья Круглей Эксперты предсказывают выход ещё более новой PlayStation

Специалисты, несмотря на недавний выход PlayStation 4 Pro, анонсируют появление новой консоли.

Вакцина от ВИЧ-инфекции – это реальность, учёный из Петербурга предоставит её к 2030 году
01.02.2017 - Илья Круглей Вакцина от ВИЧ-инфекции – это реальность, учёный из Петербурга предоставит её к 2030 году

Работник Политехнического университета в Санкт-Петербурге анонсировал создание вакцины от ВИЧ-инфекции.

Безлимитный всеобщий интернет в России: в правительстве уже обсуждаются детали
01.02.2017 - Илья Круглей Безлимитный всеобщий интернет в России: в правительстве уже обсуждаются детали

Вскоре по всей РФ может появиться единый безлимитный интернет, предложение направлено в Минсвязи.

Смертельный поезд в Новокуйбышевском: мужчину переехало составом
01.02.2017 - Илья Круглей Смертельный поезд в Новокуйбышевском: мужчину переехало составом

В Новокуйбышивском мужчину насмерть сбил пассажирский поезд, есть версия суицида.

Reuters: Сечин содействовал ФСБ и СК в задержании Улюкаева
01.02.2017 - Иван Бахарев Reuters: Сечин содействовал ФСБ и СК в задержании Улюкаева

Федеральное агентство Reuters выяснило шокирующие подробности о том, какую роль сыграл глава «Роснефти» в задержании Алексея Улюкаева.

Житель Иркутска продавал мясо собаки по интернету
01.02.2017 - Илья Круглей Житель Иркутска продавал мясо собаки по интернету

Иркутянин создал в соцсети группу по продаже собачьего мяса онлайн.

Стало известно, какой аккумулятор получит Samsung Galaxy S8
01.02.2017 - Иван Бахарев Стало известно, какой аккумулятор получит Samsung Galaxy S8

Долгожданный южнокорейский флагман, который должен поступить в продажу уже в этом году, получит самый энергоемкий аккумулятор в мире.

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