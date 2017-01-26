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600 литров суррогатного алкоголя изъяли у жителя Казани
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600 литров суррогатного алкоголя изъяли у жителя Казани
26.01.2017 - Мария Николаева 600 литров суррогатного алкоголя изъяли у жителя Казани

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, он сейчас находится под подпиской о невыезде.

Волгоградский насильник предложил жертве встречаться
26.01.2017 - Иван Бахарев Волгоградский насильник предложил жертве встречаться

Серийный насильник в возрасте 25-30 лет, орудовавший в Волгограде, находится в федеральном розыске с конца 2016 года.

Известны новые подробности о премьерных кроссоверах Mitsubishi
26.01.2017 - Мария Николаева Известны новые подробности о премьерных кроссоверах Mitsubishi

Стало известно, что помимо новейшего кроссовера, автопроизводитель готовит еще несколько новинок из сегмента кроссоверов, которые станут будущими конкурентами Nissan Juke и X-Trail.

В московском метро анонсировано появление Apple Pay
26.01.2017 - Иван Бахарев В московском метро анонсировано появление Apple Pay

Уже в ближайшие недели, как сообщает руководство столичной подземки, на станциях метро появятся современные терминалы оплаты с помощью Apple Pay.

Samsung в первом квартале снизит цены на смартфоны в России на 5-10%
26.01.2017 - Мария Николаева Samsung в первом квартале снизит цены на смартфоны в России на 5-10%

Корейская компания Samsung на российском рынке пересмотрит свои цены на смартфоны.

Компания BlackBerry представит свой первый смартфон с клавиатурой
26.01.2017 - Иван Бахарев Компания BlackBerry представит свой первый смартфон с клавиатурой

Сегодня стало известно о том, что первый смартфон BlackBerry с полноценной мобильной клавиатурой будет представлен миру уже в феврале 2017 года.

Lamborghini представит Huracаn Performante в марте 2017 года
26.01.2017 - Иван Бахарев Lamborghini представит Huracаn Performante в марте 2017 года

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini официально объявил, что презентация нового поколения Huracan Perfomante состоится в марте нынешнего года в Женеве.

В Татарстане нашли 26 и заблокировали уже 20 сайтов с информацией о взятках
26.01.2017 - Мария Николаева В Татарстане нашли 26 и заблокировали уже 20 сайтов с информацией о взятках

В прошлом году по решению суда в Казани заблокировали 26 Интернет-ресурсов, на которых размещалась противоправная информация.

В Сети появились первые изображения самого нового кроссовера УАЗ‍
26.01.2017 - Мария Николаева В Сети появились первые изображения самого нового кроссовера УАЗ‍

На самом деле в Сеть утекли снимки неизвестного кроссовера, но некоторые данные указывают на новый кроссовер марки УАЗ.

В Татарстане в ДТП на трассе с бензовозом и «КАМАЗом» погиб человек
26.01.2017 - Мария Николаева В Татарстане в ДТП на трассе с бензовозом и «КАМАЗом» погиб человек

Для ликвидации смертельной аварии привлекались спасатели, которые извлекали тело погибшего.

В Казани водитель Chevrolet устроил массовое ДТП ночью
26.01.2017 - Мария Николаева В Казани водитель Chevrolet устроил массовое ДТП ночью

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в ночь на 26 января на улице Фучика в Казани.

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