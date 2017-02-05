Ученые: Солнце поглотит Землю через 4 миллиарда лет

Ученые узнали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег

В Китае начали производить экологически чистые сталь и чугун по секретной технологии

Ученые: Солнце поглотит Землю через 4 миллиарда лет

Последние новости России Все новости