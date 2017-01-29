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Рассекречены первые изображения Volkswagen Golf восьмого поколения
29.01.2017 - Иван Бахарев Рассекречены первые изображения Volkswagen Golf восьмого поколения

Появление восьмого поколения популярного немецкого хетчбэка Volkswagen Golf состоится лишь через пару-тройку лет, но первые фотографии ожидаемой новинки появились уже сегодня.

В Сети появились первые шпионские фото Land Rover Sport Coupe
29.01.2017 - Иван Бахарев В Сети появились первые шпионские фото Land Rover Sport Coupe

Британский автопроизводитель Land Rover, проводя заключительные дорожные тесты новой модели кроссовера Sport Coupe, готовит его к скорой официальной премьере.

В центре Ярославля BMW столкнулся со скорой помощью
29.01.2017 - Иван Бахарев В центре Ярославля BMW столкнулся со скорой помощью

Сегодня около 12 часов дня на перекрестке между улицами Большая Октябрьская и Городской Вал произошло ДТП между легковым автомобилем BMW и «Газелью» скорой помощи.

В Чистополе неизвестные пенсионерке подменили деньги на «Банк приколов»
29.01.2017 - Мария Николаева В Чистополе неизвестные пенсионерке подменили деньги на «Банк приколов»

Полиция в Татарстане разыскивает мужчину и женщину, которые совершили кражу у пожилых людей на сумму в 475 тысяч рублей.

На юге Москвы пешеход попал под колеса трамвая
29.01.2017 - Мария Николаева На юге Москвы пешеход попал под колеса трамвая

В результате произошедшего на время было приостановлено движение трамваев.

В Мурманской области в жутком ДТП погиб батюшка на иномарке - соцсети
29.01.2017 - Мария Николаева В Мурманской области в жутком ДТП погиб батюшка на иномарке — соцсети

Водитель иномарки, не справился с управлением и влетел в грейдер.

В парадной дома в Петербурге обнаружили тело молодой женщины
29.01.2017 - Мария Николаева В парадной дома в Петербурге обнаружили тело молодой женщины

Тело нашли у парадной одного из домов, расположенных по проспекту Космонавтов.

Автоматические трансмиссии в России впервые стали популярнее «механики»
29.01.2017 - Мария Николаева Автоматические трансмиссии в России впервые стали популярнее «механики»

По итогам продаж 2016 года аналитики вывели количество проданных автомобилей с различными видами трансмиссий.

«ВКонтакте» с 29 января стартовала грандиозная распродажа стикеров
29.01.2017 - Мария Николаева «ВКонтакте» с 29 января стартовала грандиозная распродажа стикеров

Самая популярная социальная сеть СНГ устроили грандиозную распродажу стикеров.

Скоро в Барселоне Alcatel покажет первый в мире модульно-панельный смартфон
29.01.2017 - Мария Николаева Скоро в Барселоне Alcatel покажет первый в мире модульно-панельный смартфон

Февральская выставка MWC 2017 будет  «богатой» на новые смартфоны.

В WhatsApp добавят функцию живого обмена информацией о местоположении
29.01.2017 - Мария Николаева В WhatsApp добавят функцию живого обмена информацией о местоположении

Самый популярный в мире мессенджер – WhatsApp вскоре должен получить новую функцию.

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