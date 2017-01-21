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Обнародованы новые подробности о следующем поколении кроссовера Subaru XV 2018
21.01.2017 - Мария Николаева Обнародованы новые подробности о следующем поколении кроссовера Subaru XV 2018

В 2017 году мировой общественности компания Subaru продемонстрирует новое поколение популярного в России кроссовера XV.

ТОП-10 самых популярных автомобилей С-класса на мировом рынке
21.01.2017 - Мария Николаева ТОП-10 самых популярных автомобилей С-класса на мировом рынке

Мировые аналитики провели исследование самых популярных автомобилей С-класса на мировом рынке.

Вторая генерация Renault Captur в кузове Renault Clio замечена на тестах
21.01.2017 - Мария Николаева Вторая генерация Renault Captur в кузове Renault Clio замечена на тестах

Второе поколение автомобиля было замечено в виде тестового мула на европейских дорогах.

В Сибае будущий жених в маске и с битой ограбил алкомаркет
21.01.2017 - Мария Николаева В Сибае будущий жених в маске и с битой ограбил алкомаркет

В пятницу в Сибае произошло наглое ограбление алкомаркета. Неизвестный в маске и вооружённый битой ворвался в магазин и ограбил его забрав с собой ящик дорого виски.

Под Новосибирском пьяная мать сломала младенцу плечо
21.01.2017 - Иван Бахарев Под Новосибирском пьяная мать сломала младенцу плечо

По-настоящему жуткий инцидент произошел в одной из квартир Новосибирска, где 19-летняя мать по имени Юлия сломала своему новорожденному сыну плечо.

Настя Каменских порадовала фотографией в стиле русалки
21.01.2017 - Иван Бахарев Настя Каменских порадовала фотографией в стиле русалки

29-летняя певица украинского происхождения Настя Каменских снова заинтриговала тысячи своих фанатов мужского пола, сфотографировавшись в купальнике прямо под водой.

В Петербурге обнаружили мумию мужчины в военной форме
21.01.2017 - Иван Бахарев В Петербурге обнаружили мумию мужчины в военной форме

Странную и поистине шокирующую находку обнаружили сотрудники полиции в заброшенном здании в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вечером 20 января.

Тройное ДТП на Таллинском шоссе в Петербурге унесло жизнь молодого водителя
21.01.2017 - Мария Николаева Тройное ДТП на Таллинском шоссе в Петербурге унесло жизнь молодого водителя

Авария со смертельным исходом произошла сегодня в утренние часы на Таллинском шоссе неподалеку от места пересечения с Анинским шоссе.

СМИ: Samsung назвала причину возгорания Galaxy Note 7
21.01.2017 - Иван Бахарев СМИ: Samsung назвала причину возгорания Galaxy Note 7

Руководство южнокорейской компании Samsung, наконец, открыла завесу тайны, касающуюся постоянных взрывов и возгораний уже изъятого с продажи планшета Galaxy Note 7.

У звезды группы «ВИА-Гра» Надежды Мейхер-Грановской отказали ноги
21.01.2017 - Иван Бахарев У звезды группы «ВИА-Гра» Надежды Мейхер-Грановской отказали ноги

Экс-участница легендарного «золотого» состава группы «ВИА-Гра» Надежда Мейхер-Грановская рассказала о том, что у нее полностью отказали ноги, и она практически не может нормально ходить.

Nokia в 2017 году выпустит новый планшет с диагональю 18,4 дюймов
21.01.2017 - Мария Николаева Nokia в 2017 году выпустит новый планшет с диагональю 18,4 дюймов

В базе данных GFXBench бал замечен будущий планшет Nokia, который будет иметь огромный экран.

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