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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, он сейчас находится под подпиской о невыезде.
Серийный насильник в возрасте 25-30 лет, орудовавший в Волгограде, находится в федеральном розыске с конца 2016 года.
Стало известно, что помимо новейшего кроссовера, автопроизводитель готовит еще несколько новинок из сегмента кроссоверов, которые станут будущими конкурентами Nissan Juke и X-Trail.
Уже в ближайшие недели, как сообщает руководство столичной подземки, на станциях метро появятся современные терминалы оплаты с помощью Apple Pay.
Корейская компания Samsung на российском рынке пересмотрит свои цены на смартфоны.
Сегодня стало известно о том, что первый смартфон BlackBerry с полноценной мобильной клавиатурой будет представлен миру уже в феврале 2017 года.
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini официально объявил, что презентация нового поколения Huracan Perfomante состоится в марте нынешнего года в Женеве.
В прошлом году по решению суда в Казани заблокировали 26 Интернет-ресурсов, на которых размещалась противоправная информация.
На самом деле в Сеть утекли снимки неизвестного кроссовера, но некоторые данные указывают на новый кроссовер марки УАЗ.
Для ликвидации смертельной аварии привлекались спасатели, которые извлекали тело погибшего.
Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в ночь на 26 января на улице Фучика в Казани.
Американская мебель особо не отличается от европейской, но все же существуют некоторые особенности, которые присущи лишь...Читать полностью
В России появилась автоматическая система выплат компенсации пассажирам за задержку или отмену авиарейса. Она внедрена...Читать полностью
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