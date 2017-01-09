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В Детройте показали концепт кроссовера Audi Q8
09.01.2017 - Мария Николаева В Детройте показали концепт кроссовера Audi Q8

На открывшемся автосалоне в Детройте представлена самая долгожданная новинка от компании Audi.

В Петербурге мать покинула квартиру, оставив умирать новорождённого
09.01.2017 - Мария Николаева В Петербурге мать покинула квартиру, оставив умирать новорождённого

Тело маленького ребенка обнаружил отец, который вернулся с работы.

МТС и Билайн впервые зафиксировали сокращение звонков в новогоднюю ночь‍
09.01.2017 - Мария Николаева МТС и Билайн впервые зафиксировали сокращение звонков в новогоднюю ночь‍

В новогоднюю ночь российские операторы мобильной связи зафиксировали снижение голосовых вызовов.

В Зауралье многодетная мать насмерть забила 11-месячного мальчика
09.01.2017 - Мария Николаева В Зауралье многодетная мать насмерть забила 11-месячного мальчика

В Курганской области осудят 31-летнюю женщину, которая жестоко избивала годовалого мальчика.

В Татарстане скончалась несовершеннолетняя девушка, принимавшая таблетки для похудения
09.01.2017 - Мария Николаева В Татарстане скончалась несовершеннолетняя девушка, принимавшая таблетки для похудения

Школьнице внезапно стало плохо, из-за чего ей вызвали «скорую».

В Детройте представлено новое поколение спортивного кроссовера Audi SQ5 2018
09.01.2017 - Иван Бахарев В Детройте представлено новое поколение спортивного кроссовера Audi SQ5 2018

Сегодня, наряду с другими долгожданными новинками, немецкий автопроизводитель Audi представил свой новый заряженный кроссовер Audi SQ5 2018/2019 модельного года.

На Урале мальчик проглотил иголку вместе с апельсином
09.01.2017 - Иван Бахарев На Урале мальчик проглотил иголку вместе с апельсином

Сегодня состоялся первый учебный день в большинстве школ на Урале. В одной из них 12-летний мальчик, завтракая с одноклассниками, случайно проглотил вместе с апельсином швейную иглу.

Представлен кроссовер от Chevrolet, который будет продаваться в России
09.01.2017 - Мария Николаева Представлен кроссовер от Chevrolet, который будет продаваться в России

Дебют кроссовера, который предложат россиянам, состоялся в рамках автосалона в Детройте.

Пьяная москвичка, выпав из окна, повисла на ветках дерева
09.01.2017 - Иван Бахарев Пьяная москвичка, выпав из окна, повисла на ветках дерева

Сегодня утром на горячую линию экстренных служб Москвы поступило сообщение о курьезном случае: нетрезвая девушка выпала из окна и повисла на дереве.

В Казани Дед Мороз и Снегурочка "устали" прямо в центре города
09.01.2017 - Иван Бахарев В Казани Дед Мороз и Снегурочка «устали» прямо в центре города

Главные новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка, устроившие местным жителям веселый праздник, сегодня утром пребывали не в лучшей «форме».

Предприимчивый злоумышленник в Казани продал чужие сноуборды
09.01.2017 - Иван Бахарев Предприимчивый злоумышленник в Казани продал чужие сноуборды

Как нам сообщили представители УМВД Казани, в воскресенье 8 января 27-летний местный житель взял в прокат 3 сноуборда, после чего продал их случайным прохожим.

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